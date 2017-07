Tonnenschwerer Metallhaken verletzt Mitarbeiter im Westerwald schwer

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Carsten Rehder/Archiv Foto: dpa

(Westerburg (dpa)) Ein tonnenschwerer Metallhaken hat in einem Betrieb im Westerwald einen Mitarbeiter unter sich begraben und schwer verletzt. Der 33-Jährige wollte laut Polizei am Freitag in Westerburg den rund 1500 Kilogramm schweren Haken an einer Stahlblechrolle anbringen, um diese mit einem Kran anheben zu können.