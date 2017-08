Toter Mann aus der Saar geborgen

«Wir haben keine Hinweise auf Fremdverschulden», sagte ein Sprecher der Polizei in Saarbrücken am Sonntag. Zunächst hatte «Bild» darüber berichtet. Unklar war, ob der Mann in den Fluss gefallen oder gestürzt war, oder ob er sich das Leben nehmen wollte. Der 79-Jährige habe in einem Wohnheim in Saarbrücken gelebt und einen Koffer mit einigen persönlichen Gegenständen bei sich gehabt, sagte der Polizeisprecher. Der Koffer sei an ihm festgebunden gewesen. Der Tote wurde in der Höhe eines Kanuclubs gefunden. «Wir gehen davon aus, dass er unweit der Stelle ins Wasser geraten ist.»