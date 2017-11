Toter in Saarbrücken gefunden: Polizei vermutet Verbrechen

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Die Ursache für den Tod eines 41 Jahre alten Mannes in Saarbrücken ist weiter unklar. Die Obduktion durch das rechtsmedizinische Institut in Homburg dauerte am Mittwochnachmittag noch an, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Ermittlungen gehe die Polizei aber von einem Kapitalverbrechen aus. Ein Team von 40 Beamten suchte die Umgebung am Mittwoch nach Hinweisen ab.