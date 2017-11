Träumender Patient löst Polizeieinsatz aus

Foto: Cheryl Cadamuro

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Ein Patient hat in der Nacht zum Dienstag in einem Saarbrücker Krankenhaus einen größeren Einsatz ausgelöst. Der 71-Jährige habe geträumt, dass es in seinem Zimmer brenne und den Notruf gewählt, teilte die Polizei in Sulzbach mit.