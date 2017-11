Der frühere SPD-Politiker Mertes wird an diesem Donnerstag (2. November) in seinem Wohnort Buch im Hunsrück beigesetzt. An dem Tag gilt für Verwaltungen des Landes und der Kommunen sowie für öffentliche Schulen halbmast. Mertes war in der vergangenen Woche im Alter von 68 Jahren an einer schweren Krebserkrankung gestorben. Er war von 1994 bis 2006 SPD-Fraktionschef im Landtag und von 2006 bis 2016 Landtagspräsident.