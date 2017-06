Trauernde legen weiter Blumen vor Kohls Wohnhaus ab

Menschen legen vor dem Haus des Alt-Bundeskanzlers Helmut Kohl Blumen nieder. Foto: Thomas Frey Foto: dpa

(Ludwigshafen (dpa)) Nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl kommen weiterhin Trauernde dessen Wohnhaus in Ludwigshafen-Oggersheim. Sie legten am Sonntag Blumen nieder und gedachten still des Verstorbenen. Auch ein Bestatter kam in das Haus, wo der Leichnam Kohls nach einem Bericht der «Bild am Sonntag» im Wohnzimmer aufgebahrt liegt.