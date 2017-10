Trierer Feuerwehrmann soll Brände gelegt haben: Anklage und Prozess

Der Prozess beginne voraussichtlich am 13. November, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Trier am Donnerstag mit.



Der Mann, Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr, soll unter anderem im März das Vereinsheim eines Angelsportclubs angezündet haben. Das Gebäude wurde zerstört. In den beiden anderen Fällen soll der 28-Jährige Schuppen sowie eine Holzhütte in Brand gesetzt haben.



In weiteren Fällen von Brandstiftungen in der Umgebung ließ sich der Verdacht nicht erhärten. Die Verfahren seien deshalb eingestellt worden, berichtete der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Mann befinde sich seit seiner Festnahme am 24. Mai in Untersuchungshaft. Er bestreite die Vorwürfe.