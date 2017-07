Trinken wie Martin Luther: Alte Rebsorten wieder angebaut

Der Elbling wächst am Oberlauf der Mosel. Foto: Tourismus Zentrale Saarland/dpa/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Gänsfüßer, Elbling und Heunisch: Hunderte Jahre alte Rebsorten finden wieder neue Liebhaber in Deutschland. «Diese Menschen sehen das kulturelle Erbe nicht nur in alten Burgen und Schlössern, sondern auch in Ess- und Trinkgewohnheiten», sagte Ernst Rühl vom Institut für Rebenzüchtung an der Hochschule Geisenheim. Er sieht die Bewegung als Teil der zunehmenden Rückbesinnung auf Traditionen.