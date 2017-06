Trotz 4.1 Promille Alkohol im Blut total fit - 34-jähriger Obdachloser erstaunt Polizei

(Landau (dpa/lrs)) Trotz eines Alkoholgehalts von 4,1 Promille früh am Tag hat sich ein Mann in Landau in wachem Zustand der Polizei präsentiert. Der 34-Jährige sei ansprechbar gewesen und habe auf Fragen Antworten gegeben, berichtete die Polizei am Mittwoch.