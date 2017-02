Von Südwesten her ist es am Samstag nass, es regnet immer wieder mal. Die Höchsttemperaturen liegen heute zwischen 3 Grad in der Vulkaneifel und 8 Grad an der Mosel. Am Abend sind vor allem auf den Höhen kräftige, teils stürmische Böen möglich. Nachts regnet es zunächst noch, auf den Höhen fällt teils Schneeregen. Später wird es trocken. Die Tiefstwerte liegen bei plus 3 bis minus ein Grad. Autofahrer aufgepasst, stellenweise kann es zu Glätte durch überfrierende Nässe kommen.



Am Sonntag und Montag fällt bei starker Bewölkung ab und zu etwas Regen. Am ebenfalls stark bewölkten Dienstag kommt von Westen her erneut Regen auf, die Schneefallgrenze sinkt auf 300 Meter. Mit Straßenglätte sei in den kommenden Nächten immer zu rechnen, teilte der DWD weiter mit.