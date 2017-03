56 649 Wahlberechtigte in den beiden Bundesländern sind aufgerufen, in dem Referendum über die umstrittene Verfassungsreform zu entscheiden. Die einzige Wahlurne auf dem Gebiet befindet sich im Generalkonsulat in Mainz. Allerdings müssen die Auslandstürken nicht dort ihre Stimme abgeben, wo sie registriert sind, sie können also auch zu jedem anderen Wahllokal fahren. Die Mainzer Polizei bewacht das Konsulat in den beiden Wochen der Abstimmung stärker als sonst.