US-Kampfhubschrauber in Ramstein eingetroffen - Helikopter fliegen Übungen in Osteuropa

Auf der Ramstein Air Base sitzen der europäische Ableger der US-Luftwaffe und die Nato-Kommandobehörde für die Luftstreitkräfte fast in Sichtweite. Von hier senden hohe US-Militärs jetzt freundschaftliche Signale in Richtung der Allianzpartner.



Generalmajor Timothy M. Zadalis steht neben einem Hangar auf der Airbase in Ramstein und bedankt sich bei Journalisten für ihr Kommen «an diesem wunderschönen deutschen Morgen». Als der Vize-Kommandeur der US Air Forces in Europa und Afrika das sagt, peitschen Windböen Regen über das Vorfeld. Dunkle Wolken hängen an diesem Tag über grauen, bauchigen Transportfliegern vom Typ Lockheed C-5 Galaxy, aus denen militärisches Gerät geladen wird, darunter Apache Kampfhubschrauber für die US-Operation «Atlantic Resolve» in Europa. Das raue Wetter steht in starkem Kontrast zu den warmen Worten des Generalmajors und anderer Vertreter der US-Streitkräfte.



Zadalis zeigt auf eine Transportmaschine und bereits ausgeladene Hubschrauber und bezeichnet sie als «sehr sichtbares Zeichen» für das Bekenntnis der USA zu ihren Partnern. Sie seien Teil des Engagements der USA für Europa, die Nato und die Freiheit. Ähnlich klingt das bei Brigadegeneral Phillip Jolly von der US Army Europe. Er ist extra aus dem Europa-Hauptquartier des US-Heeres aus Wiesbaden gekommen und steht nun neben Zadalis. «Wir sind hier, um Europa zu schützen», sagt er. Man unterstütze die europäischen Alliierten und «Freunde».



Vor einigen Monaten wären solche Bekenntnisse eine Selbstverständlichkeit gewesen. Doch seit US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen ist, belastet ein ordentliches Maß an Unsicherheit die transatlantischen Beziehungen. Es hallt nach, dass Trump die Nato als obsolet bezeichnet hat. Gleiches gilt für die Drohung von US-Verteidigungsminister James Mattis, die Vereinigten Staaten könnten ihr Engagement in der Nato zurückfahren, sollten die Europäer nicht mehr Geld in ihre Sicherheit steckten.



Solche Töne sind in Ramstein nicht zu hören - im Gegenteil. Jolly verweist auf Aussagen von US-Vizepräsident Mike Pence im Namen Trumps bei der Münchener Sicherheitskonferenz. Pence hatte dort betont, die USA stünden an der Seite Europas und der Nato. «Das steht für sich», sagt Jolly in Uniform. «Wir sehen keine Debatte, und wir sehen auch keinen Konflikt.» Zadalis ergänzt: «Wir sehen keine Veränderung im Engagement.» Die Vereinigten Staaten und die europäischen Verbündeten teilten gemeinsame Werte und den Wunsch nach Freiheit.



Vier Apache-Hubschrauber sind mittlerweile in Ramstein angekommen. 20 weitere sollen aus dem texanischen Fort Bliss folgen. Sie sind Teil der US-Operation «Atlantic Resolve», für die vor einiger Zeit schon etliche Panzer, Soldaten und weiteres Militärgerät nach Europa verschifft wurden. Erklärtes Ziel dieser US-Operation ist es, Frieden und Stabilität in östlichen Nato-Staaten zu sichern, die an Russland grenzen und sich seit dem Ausbruch der Ukrainekrise um ihre Sicherheit sorgen. Geplant sind zahlreiche Übungen mit Nato-Partnern. Die Apaches sollen zum Beispiel in Lettland und Rumänien dabei sein.



Es gehe darum, das Miteinander zu trainieren, sagt Zadalis. Um Probleme zu erkennen, Möglichkeiten aufzuzeigen. Sein Job und der seiner Kameraden sei es, militärisches Gerät in alle Welt zu fliegen. Die US-Luftwaffe tue dies nicht nur für die amerikanischen Streitkräfte, sondern - «noch wichtiger» - auch für die Bündnispartner in der Nato. Weit weg erscheint hier im militärischen Alltag die politische Aufforderung Trumps und seiner Regierung, die europäischen Partner mögen doch bitte mehr Geld für Verteidigung ausgeben.



Und doch dürfte alles irgendwie zusammenhängen. Der extra für das Landen einer Transportmaschine angesetzte Medientermin lässt sich als bewusst gesetztes Zeichen in turbulenten Zeiten verstehen - auch wenn das freilich nicht gesagt wird. Als sich die Nase der Galaxy langsam senkt und ein Apache vorsichtig über eine Rampe hinaus in den Regen gerollt wird, erzählt Zadalis, wie gerne er mit seiner Familie in Deutschland sei. Es sei eine Ehre, hier zu dienen, sagt der Generalmajor. Auf seinem Fliegeranzug steht «Freedom's Guardian» geschrieben - Beschützer der Freiheit.