Eine Sprecherin wies zugleich Medienberichte zurück, wonach möglicherweise weitere zehn KC-135-Tankflugzeuge auf dem Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel stationiert werden sollen. Vielmehr sei geplant, zehn sogenannte Kipprotor-Wandelflugzeuge vom Typ 10 CV-22 Osprey sowie weitere zehn Transportmaschinen vom Typ MC-130J samt dazugehörigem Personal von Mildenhall nach Spangdahlem zu verlegen.

Insgesamt wollten die USA in den nächsten Jahren rund 95 Millionen Euro in den Ausbau ihres Stützpunkts in Ramstein stecken, teilte die Sprecherin weiter mit. Die Erweiterung sei aber noch in der Planungsphase. Zuerst hatte die Zeitung «Rheinpfalz» in Ludwigshafen am Dienstag über den Ausbau des Stützpunktes und die Verlegung von US-Militärflugzeugen berichtet.