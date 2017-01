Umweltministerium Rheinland-Pfalz: Keine Warnung vor Feinstaub

Drei Mal hat es in Trier in diesem Jahr bereits erhöhte Feinstaubwerte gegeben. Sowohl am vergangenen Sonntag, am Montag und Dienstag wurden in der Trierer Innenstadt über dem Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter liegende Werte gemessen.



Das bestätigte gestern der Staatssekretär des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums, Thomas Griese (Grüne). Er reagierte damit auf die TV-Berichtstattung zu diesem Thema. Zunächst hieß es aus dem Ministerium, es habe keine Überschreitungen der Feinstaubwerte in Rheinland-Pfalz gegeben.



Trotz der drei Mal hintereinander in Trier gemessenen erhöhten Feinstaubbelastung bestehe kein Grund, die Bevölkerung zu warnen oder Verhaltungsempfehlungen auszusprechen, sagte Griese. Wie berichtet, hatte Luxemburg am Dienstag Feinstaubalarm ausgerufen und Autofahrer aufgefordert, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Auch gestern wurden im Nachbarland an zwei Messstationen erhöhte Werte registriert.



Durch kurzfristige Überschreitungen seien keine gesundheitlichen Schäden zu befürchten, sagt Griese. Laut EU seien bis 35 Überschreitungen des Feinstaubgrenzwertes pro Jahr erlaubt. Falls es an zehn Tagen hintereinander an einer rheinland-pfälzischen Messstation zu erhöhten Werten komme, würde die Bevölkerung gewarnt, so der Staatssekretär.



Um die Feinstaubbelastung in Deutschland zu reduzieren, müssen Besitzer von über 30 Jahre alten Kaminöfen diese bis Ende 2017 ersetzen oder mit einem Filter nachrüsten. Die Öfen stoßen durch das Verbrennen von Holz zu viele Schadstoffe aus. Sie gelten neben den Dieselfahrzeugen als Hauptverursacher von Feinstaub.