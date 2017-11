Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten im Kreis Birkenfeld

(Heimbach (dpa/lrs)) Unbekannte haben im Bahnhof von Heimbach im Kreis Birkenfeld einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Der oder die Täter hätten in der Nacht zum Sonntag ein Luft-Gas-Gemisch in den Automaten eingeführt, teilte die Polizei in Baumholder mit.