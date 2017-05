Unbekannte zünden in Ludwigshafen Sprengsätze in zwei Zigarettenautomaten

Polizei (Symbolfoto) Foto: Stephan Jansen (dpa)

(Ludwigshafen (dpa/lrs)) Jeweils einen Sprengsatz haben Unbekannte in zwei Zigarettenautomaten in Ludwigshafen gezündet. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gelang es ihnen aber nicht, an die Zigaretten heranzukommen.