Unfälle auf schneeglatten Straßen - Sattelzug auf A1 bei Trier verunglückt

Der in der Leitplanke verkeilte Transporter musste mit einer Seilwinde freigeschleppt werden. Wegen der Bergungsarbeiten war die Autobahn zwei Stunden gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag.





In Kirchen im Westerwald geriet das Fahrzeug einer 34 Jahre alten Frau am Freitagabend ins Rutschen, als sie auf glatter Fahrbahn bremste. Das Auto kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen einer 50 Jahre alten Frau. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 15 000 Euro.



Die Polizei warnt davor, dass auch am Samstag viele Straßen in Rheinland-Pfalz noch schneebedeckt und glatt sein können. Räum-und Streufahrzeuge der Straßenmeistereien sind im Einsatz.



Mit heftigen Windböen und Schnee hat das Sturmtief Egon am Freitag in Rheinland-Pfalz den Verkehr ausgebremst , Schäden angerichtet und die Rettungskräfte auf Trab gehalten.Auf der Autobahn 1 bei Trier ist ein Sattelzug gegen 3.30 Uhr wegen überhöhter Geschwindigkeit auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Lastwagen war in der Nacht zum Samstag auf der A1 in Richtung Koblenz unterwegs, als der Fahrer nahe der Anschlussstelle Mehring auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Lastwagen geriet ins Schleudern, rutschte in die Mittelleitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.Im Einsatz war die Autobahnpolizei Schweich, die Autobahnmeisterei Schweich sowie die Feuerwehr aus Hermeskeil und ein Bergungsunternehmen aus Trier.Auf der B 270 ist es am Freitagabend in der Gemarkung Mittelreidenbach (Kreis Birkenfeld) aufgrund der glatten Straßen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt verlor der 50-jährige Fahrer auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam erst im Straßengraben zum Stehen. Die Insassen konnten sich selbstständig und unverletzt befreien. Das stark beschädigte Auto musste abgeschleppt werden.