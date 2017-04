Unfall im Kletterpark: Schwangere stürzt fünf Meter in die Tiefe

Polizei (Symbolfoto) Foto: Stephan Jansen (dpa)

(Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs)) Eine 30-jährige Schwangere ist in einem Kletterpark aus fünf Meter Höhe abgestürzt und hat sich dabei verletzt. Ursache für das Unglück am Samstagabend in Neustadt an der Weinstraße war wohl eine fehlerhafte Sicherung, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.