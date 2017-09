Unfall in Hallenbad: Vierjähriger muss in St. Wendeler Hallenbad wiederbelebt werden

Ein Team des Rettungshelikopters Christoph 41 der DRF Luftrettung. Foto: F. Kraufmann/Archiv Foto: dpa

(St. Wendel (dpa/lrs)) Ein vierjähriger Junge ist nach einem Badeunfall im Hallenbad im saarländischen St. Wendel wiederbelebt worden. Ein Mann fand das Kind am Dienstag leblos am Boden eines Beckens, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.