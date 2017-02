Die 86-Jährige und ihre 79 Jahre alte Begleiterin waren am Freitag mit ihren Rollatoren auf einem Bürgersteig unterwegs und liefen an einer Bäckerei vorbei, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine 74 Jahre alte Autofahrerin übersah die beiden Frauen, als sie mit ihrem Auto rückwärts aus dem Kundenparkplatz der Bäckerei fuhr. Der Wagen erfasste die 86-Jährige. Mit Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch wurde die Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen älteren Frauen kamen mit dem Schrecken davon.