Unternehmen aus München soll 1000 Wlan-Hotspots im Land errichten

Spaß am Surfen, und das ohne zahlen zu müssen: Das soll künftig auch in vielen Kommunen im Land möglich sein. Symbolfoto: dpa Foto: Martin Schutt (e_daun )

(Mainz (dpa/lrs)) Ein Unternehmen aus München hat den Zuschlag der Landesregierung für die Errichtung von 1000 Wlan-Hotspots in 1000 rheinland-pfälzischen Kommunen erhalten. Fünf Bieter habe es in dem europaweiten Ausschreibungsverfahren gegeben, erklärte eine Mitarbeiterin des Innenministeriums in Mainz am Donnerstag im Medienausschuss des Landtags.