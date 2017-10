Der 53-Jährige, der zuvor bereits ohne Licht und sehr auffällig fuhr, rammte den Polizeiwagen, von dem er zuvor überholt worden war. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am späten Donnerstagabend mit.



Zwei Fahrzeuge, darunter der Streifenwagen, mussten abgeschleppt werden, weil sie so beschädigt waren. Zuvor hatte der Mann bereits einen anderen Pkw gerammt und diesen in die Leitplanke gedrückt.



Der 53-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.