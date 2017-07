Unwetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet

Pfütze nach starkem Regenfall. Foto: Britta Pedersen/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden am Mittwoch Unwetter erwartet. Mit schauerartigem, teils gewittrigem Regen ist ebenso zu rechnen wie mit starken und stürmischen Böen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte.