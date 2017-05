Unwetterwarnung für Rheinland-Pfalz und Saarland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach gab am Dienstag eine Unwetterwarnung heraus. Danach muss vom frühen Nachmittag an bis in die Nacht zu Mittwoch örtlich mit starkem Regen gerechnet werden, in kurzer Zeit könnten dabei zwischen 25 und 40 Liter Wasser pro Quadratmeter Fläche fallen. Auch schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Kilometern in der Stunde und Hagel hielten die Meteorologen für möglich. Allerdings sorgen die Gewitter auch buchstäblich für frische Luft: An die Stelle der schwülheißen subtropischen Luft tritt kühlere Meeresluft.