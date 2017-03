(Update) Dreyer: Investoren haben Geld für Flughafen Hahn überwiesen - Hessen lassen Notartermin für Verkauf platzen

liegt», sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. Das Kabinett wollte noch am Mittwoch über den Kaufvertrag zwischen Rheinland-Pfalz und der chinesischen HNA-Gruppe beraten.

Rheinland-Pfalz hält 82,5 Prozent am Flughafen, Hessen 17,5 Prozent. Ebenfalls für Mittwoch war geplant, dass die Verträge mit Rheinland-Pfalz und mit Hessen unterzeichnet werden. Den hessischen Anteil will die pfälzische Firma ADC übernehmen. Danach stehen noch Gespräche mit der EU-Kommission über Beihilfen, ein Landtagsgesetz und Genehmigungen aus. Ein erster Verkaufsversuch mit der chinesischen Firma SYT scheiterte 2016 wegen mutmaßlichen Betrugs.



Hessen sagen den Notartermin kurzfristig ab



Der Verkauf der hessischen Anteile am Hunsrück-Flughafen Hahn an die pfälzische ADC GmbH ist vorerst geplatzt. Das Land Hessen sagte den am Mittwoch geplanten Notartermin ab, «da sich kurzfristig offene Fragen hinsichtlich der Struktur auf der Käuferseite ergeben haben». Details nannte ein Sprecher des hessischen Finanzministeriums nicht. «Die Verhandlungen dauern an», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.



Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) teilte zu den offenen Fragen mit: «Das kam für uns überraschend und wird jetzt mit der notwendigen Sorgfalt geklärt. Wir haben die (rheinland-pfälzische) Landesregierung in Mainz vorab über unseren Schritt informiert.»



Hessen will seine Anteile von 17,5 Prozent am hoch defizitären Flughafen Hahn an die kleine ADC GmbH verkaufen und Rheinland-Pfalz seine 82,5 Prozent an den großen chinesischen Mischkonzern HNA. Im Sommer 2016 waren Verkaufspläne an die chinesische Firma SYT wegen mutmaßlichen Betrugs geplatzt.