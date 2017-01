Danach stürzte sich der Täter von der Aussichtsplattform des Baumwipfelpfades in den Tod. Alle drei Leichen wurden am Freitag obduziert.



Die Frau sei infolge mehrerer Messerstiche gestorben, der Mann nach multiplen Verletzungen durch den Sturz, sagte der Sprecher. „Einzelheiten will ich nicht nennen.“



Die Leiche des 36-Jährigen war am Donnerstagmorgen an der Saarschleife in Mettlach gefunden worden. Bei ihn zu Hause entdeckten die Polizisten dann die tote Ehefrau und das tote Kind. Der Mann sei psychisch krank gewesen und wurde in einer Fachklinik behandelt. Das Todesermittlungsverfahren laufe noch, sagte der Sprecher.