(Update) Tödlicher Unfall bei Wittlich - 39-jähriger Autofahrer stirbt auf der A1

Polizei (Symbolfoto) Foto: Stephan Jansen (dpa)

(Flußbach (dpa/lrs)) Ein 39-jähriger Autofahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 1 bei Wittlich ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte sein Fahrzeug am frühen Freitagmorgen in einen Lastwagen. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Die A1 wurde für mehr als fünf Stunden in Richtung Koblenz gesperrt.