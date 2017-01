Verfassungsgerichtshof: Im Februar Urteil zu Pensionsfonds

Das Justizzentrum in Koblenz. Foto: Thomas Frey/Archiv Foto: dpa

(Koblenz (dpa/lrs)) Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz verkündet sein Urteil zum umstrittenen Pensionsfonds für Landesbeamte am 22. Februar. Das sagte VGH-Präsident Lars Brocker nach einer dreieinhalbstündigen Verhandlung am Montag in Koblenz.