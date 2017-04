Verfolgungsjagd in Temmels - Transporterfahrer rammt auf der Flucht Polizeiwagen

Gegen 21.30 Uhr am Sonntagabend meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizeiinspektion eine Unfallflucht auf der B 407 in Höhe der Ortslage Zerf. Flüchtig sei ein weißer Transporter.



Den machte die Polizei bei Irsch ausfindig. Trotz polizeilicher Anhaltesignale - Blaulicht/Martinshorn/STOPP POLIZEI - weigerte sich der Fahrer des Transporters anzuhalten.



Er flüchtete mit dem Wagen. Blaulicht und Martinshorn der verfolgenden Polizei ignorierte er dreist. Die Polizisten konnten ihn erst mit Verstärkung in Temmels stoppen. Dabei stieß der Transporter gegen den Polizeiwagen.



Verletzt wurde niemand.



Ein Alkoholtest bei dem führerscheinlosen Mann fiel positiv aus. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem verfügte der Fahrzeugführer über keine gültige Fahrerlaubnis.



Sachdienliche Hinweise zur Unfallflucht bei Zerf nimmt die PI Saarburg unter 06581/91550 entgegen.