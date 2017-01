Vergleichsweise geringes Ausmaß von Leistungsbetrug bei Asylbewerbern

Die Zahl der Betrugsfälle bei Leistungen für Asylbewerber ist in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Bei rund 16 000 eingetroffenen Flüchtlingen lag die Zahl aber dennoch bei weniger als 100 Fällen, wie das Landeskriminalamt in Mainz mitteilte. Im Jahr 2015, als nahezu 53 000 Asylbewerber in Rheinland-Pfalz aufgenommen wurden, registrierte die Polizei 25 Fälle des Sozialleistungsbetrugs in dieser Personengruppe.Im Saarland erfasst die polizeiliche Kriminalstatistik Betrug bei Leistungen für Asylbewerber nur zusammen mit Betrugsfällen beim Bezug von anderen Leistungen wie Arbeitslosengeld oder Kindergeld. Nach Herkunft der Tatverdächtigen wird dabei nicht unterschieden. Die Zahl dieser Fälle ging 2015 um 9,4 Prozent auf 164 zurück.



«Wie viele Asylbewerber sich unter den ermittelten Tatverdächtigen befinden, lässt sich nicht valide beziffern, weil der Aufenthaltsstatus der ermittelten Tatverdächtigen bisher nicht statistisch erfasst wurde», erklärte ein Sprecher des saarländischen Innenministeriums. Für 2016 liegt die Kriminalstatistik des Saarlands noch nicht vor.



Zum Jahresbeginn hatte der NDR berichtet, dass die Braunschweiger Sonderkommission Zentrale Ermittlungen derzeit mehr als 300 Fälle von Sozialbetrug durch Asylbewerber registriert habe. Soko-Leiter Jörn Memenga schätzte den Gesamtschaden der aufgedeckten Fälle auf mehrere Millionen Euro. Dem Bericht zufolge ließen sich die Flüchtlinge in der Landesaufnahmestelle Braunschweig mehrfach registrieren, um in mehreren Gemeinden parallel Leistungen zu beziehen.