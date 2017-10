Verkehrskontrolle im Saarland: Mann gesteht gleich mehrere Straftaten

zugelassen sei - noch bevor die Beamten überhaupt danach fragen konnten. Der - wie sich schnell herausstellte - unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Mann war den Angaben zufolge auch im weiteren Verlauf der Kontrolle redselig gewesen: Beim Tanken in der vergangenen Woche sei er wegefahren, ohne zu bezahlen.

Auch über die Frage, ob der Mann in Gewahrsam zu nehmen sei, mussten die Polizisten nicht lange nachdenken - ein Haftbefehl habe bereits vorgelegen. Nach einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Autos samt Kennzeichen wurde der Mann in Gewahrsam genommen und dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, sagte ein Polizeisprecher. Dieser habe den mitteilungsbedürftigen Mann in die JVA Ottweiler einliefern lassen.