Vermutlich Gewaltverbrechen: 75-Jährige tot in Neunkirchen aufgefunden

Die tote 75-Jährige wurde am Nachmittag des 31. August in einem Einfamilienhaus in Neunkirchen-Wiebelskirchen gefunden. Bei der Leiche handelt es sich laut Polizei um eine deutsche Frau.



Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Der Leichnam wird heute Morgen im Institut für Rechtsmedizin in Homburg obduziert.



Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.