(Video-Interview) Ist das Abitur im Land zu leicht?

Rund 13.000 Abiturienten im Land sind derzeit im Stress: Die mündlichen Abiturprüfungen stehen an. Doch bekommen sie ihren Schulabschluss mehr oder weniger geschenkt? Dieser Vorwurf steht im Raum. Ausgerechnet ein rheinland-pfälzischer Gymnasiallehrer hat die Debatte um das sogenannte Abi light wieder befeuert. Der Deutschlehrer Walter Oldenbürger aus dem pfälzischen Mackenbach hat in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung behauptet, die Hochschulreife in Rheinland-Pfalz sei eine Farce.



Als Beispiel nennt er, dass das Thema für das schriftliche Deutsch-Abitur im Januar bereits vor zwei Jahren den Schulen und Schülern bekannt gewesen sei. Außerdem könnten Abiturienten selbst entscheiden, ob sie einfache oder schwere Aufgaben lösen wollen, schreibt Oldenbürger in dem Artikel, der in ähnlicher Form vor drei Jahren bereits in der rechtskonservativen Wochenzeitung Junge Freiheit erschienen ist.



Die CDU im Landtag spricht nach den „Enthüllungen“ des Lehrers von einem „bildungspolitischen Offenbarungseid“. „Die Bildungsqualität wird in Rheinland-Pfalz systematisch untergraben, damit man die gewünschten Abiturientenquoten erreicht“, sagt die bildungspolitische Sprecherin, Anke Beilstein.



Gestern beschäftigte sich der Bildungsausschuss des Landtags mit dem Thema. Nicht aber auf Antrag der CDU, sondern der SPD. Dabei wurde bestätigt, dass tatsächlich das Thema für das schriftliche Deutsch-Abi vor zwei Jahren bekannt war – als klar war, dass es für die Fächer Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch auch Fragen aus einem bundesweiten Abituraufgabenpool geben wird.



Eine dieser zentralen Aufgaben für das Deutsch-Abi sei, wie von Oldenbürger behauptet, eine Erörterung eines Sachtextes zum Themenbereich Medien, sagt eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums. Das bedeute aber nicht, dass die Abiturienten die exakte Aufgabenstellung bereits vor der Prüfung im Januar gewusst hätten. Dass nicht geschummelt worden sei, belegten auch die ersten Rückmeldungen von Schulen bezüglich der Noten beim schriftlichen Deutsch-Abi, sie lägen im Schnitt bei drei, sagt die Sprecherin. Sie bestätigt auch, dass Abiturienten bei schriftlichen Prüfungen selbst entscheiden könnten, ob sie leichte oder schwere Aufgaben lösen wollten. Entschieden sie sich für die leichtere Variante, könnten sie allerdings nicht die volle Punktzahl erreichen.



„Die Entwicklung geht zu einem Abitur light“, behauptet Jochen Ring, Sprecher des rheinland-pfälzischen Philologenverbandes, der die Interessen der Gymnasiallehrer vertritt. Derzeit habe das Abitur im Land aber noch Qualität und Anspruch.



Das Abitur in Rheinland-Pfalz sei nicht einfacher geworden, allerdings hätten sich die Inhalte verändert, sagt Hjalmar Brandt, Landesgeschäftsführer des Verbandes Bildung und Erziehung. Anders als in anderen Bundesländern gebe es in Rheinland-Pfalz keine Flut von Einser-Abis, sagt auch die Ministeriumssprecherin. Gerade mal ein Prozent der Abiturienten hätte einen Einser-Schnitt. Und nicht jeder, der zum Abitur antrete, schaffe es auch. Knapp zwei Prozent fielen durch.