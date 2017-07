Videokamera an Kohls Grab montiert

Das Grab von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl in Speyer. Foto: Uwe Anspach Foto: dpa

(Speyer (dpa/lrs)) Auf das Grab von Altkanzler Helmut Kohl in Speyer ist neuerdings eine Videokamera gerichtet. Sie sei am Donnerstag im Auftrag von Kohls Witwe Maike Kohl-Richter in einem Baum montiert worden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung am Freitag auf Anfrage. Nach ihren Angaben ist das Objektiv so ausgerichtet, dass im angrenzenden Park und vor dem Zaun am Grab niemand erfasst wird.