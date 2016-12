Viel Verkehr an Weihnachten

befahren, Geduld mitbringen. Das teilte der ADAC am Mittwoch mit. Wer nicht zwingend schon am Freitag ans Ziel kommen muss, sollte demnach auf den Samstag ausweichen, an dem es laut ADAC schon deutlich entspannter zugehe.

Vor und nach den Feiertagen sind auch die Fernzüge der Deutschen Bahn schon gut gebucht. Am 23. Dezember - ein ohnehin verkehrsstarker Freitag - sei die Nachfrage in diesem Jahr besonders hoch, weil der Heiligabend auf einen Samstag falle, teilte die Deutsche Bahn mit. Wer zusätzlichen Stress vermeiden wolle, solle unbedingt Sitzplätze reservieren oder wenn möglich auf Regionalzüge ausweichen. Die Regionalbahnen seien weniger ausgelastet.