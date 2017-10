Viele ausgestopfte Tiere in Schulen nicht auf Arsen untersucht

Einige Städte erklärten in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur, sie würden nun Maßnahmen einleiten.



Für Schulen in Rheinland-Pfalz gebe es für Präparate eine Richtlinie der Kultusministerkonferenz, erklärte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier. Demnach sollten ältere Präparate mit Klarsichtfolien gegen Berühren gesichert werden. Das IfAU rät außerdem, die Tiere in verschlossenen Glasvitrinen aufzubewahren und im Unterricht nicht herumzureichen.



Manche Städte in Rheinland-Pfalz wie Neustadt an der Weinstraße haben gar keine ausgestopften Tiere mehr. Andere wie etwa Trier schon. Dort finden sich noch Dutzende - vor allem an den Gymnasien. Einige dieser Präparate sind untersucht worden, andere nicht. Die Ergebnisse seien bisher stets negativ gewesen, erklärte die Stadtverwaltung.



Das Institut für Angewandte Umweltforschung kam einst in einer Studie zu dem Ergebnis, dass ein Großteil der untersuchten alten Felltier- und Federtier-Präparate aus Schulen stark belastet waren. Trotzdem rät das Institut bis heute nicht dazu, die ausgestopften Tiere gleich zu entsorgen. «Sie stellen ein wissenschaftliches und pädagogisches Anschauungsmaterial von ausgesprochen hohem Wert dar.» Der Umgang solle aber nicht sorglos erfolgen, erklärte ein Sprecher. Es werde empfohlen, die Präparate in verschlossenen Glasvitrinen aufzubewahren und im Unterricht direkten Hautkontakt zu vermeiden.