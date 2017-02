(dpa/lrs) -Der Lastwagen mit Anhänger brachte am Mittwochnachmittag unzulässige 60 Tonnen auf die Waage und war damit 20 Tonnen zu schwer, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Überladung ist teuer: 2100 Euro Strafe muss die Transportfirma nun zahlen. Den 54-jährigen Fahrer erwarten 425 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.