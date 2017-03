Vogelgrippe: In vielen Kreisen bald keine Stallpflicht mehr

(Koblenz (dpa/lrs)) Nach mehreren Vogelgrippe-Fällen in Rheinland-Pfalz gilt vielerorts ab diesem Samstag keine Stallpflicht mehr. Dann dürfen zum Beispiel Hühner wieder nach draußen. Das teilte das Landesuntersuchungsamt (LUA) am Donnerstag in Koblenz mit. Die Stallpflicht wird in den Kreisen Ahrweiler, Bernkastel-Wittlich, Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Lahn, Trier-Saarburg und Vulkaneifel aufgehoben.