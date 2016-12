Vogelgrippe nun auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen

Ein Schild weist auf einen Geflügelpest-Sperrbezirk hin. Foto: Holger Hollemann/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Das gefährliche Vogelgrippe-Virus H5N8 ist erstmals auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen worden. Zwei tot aufgefundene Reiherenten in Koblenz und am Laacher See im Kreis Ahrweiler hätten es in sich getragen, teilte das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Donnerstag mit.