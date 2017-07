Von Bepo bis SEK: Land schickt Hunderte Polizisten zu G20

Foto: dpa

(Hamburg/Mainz (dpa/lrs)) Zwischen 500 und 1000 Polizisten aus Rheinland-Pfalz werden beim G20-Gipfel in Hamburg im Einsatz sein. Das verlautete aus Sicherheitskreisen. Wenn die 20 größten Wirtschaftsmächte an diesem Freitag und Samstag an der Elbe zusammenkommen, helfen die rheinland-pfälzischen Polizisten bei ganz unterschiedlichen Aufgaben mit.