Von Landespartei nominiert: Malu Dreyer will SPD-Vize werden

Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Foto: Arne Dedert/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kandidiert als stellvertretende SPD-Chefin. Die SPD Rheinland-Pfalz nominierte sie dafür, wie der Landesvorsitzende Roger Lewentz am Mittwoch in Mainz mitteilte. Das Votum sei einstimmig gewesen. Bisher war Dreyer nicht in der engeren Parteispitze vertreten.