Wachsamer Stubentiger verhindert Einbruch

Eine Katze. Foto: Julian Stratenschulte/Archiv Foto: dpa

(Rheinbreitbach (dpa/lrs)) Eine aufmerksame Katze hat den Einbruch in ein Wohnhaus im rheinland-pfälzischen Rheinbreitbach (Kreis Neuwied) verhindert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein bisher unbekannter Täter versucht, über die Terrassentür in das Haus zu gelangen.