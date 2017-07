Warmer Wochenstart in Rheinland-Pfalz

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) können am Montag am Oberrheingraben Temperaturen um 30 Grad erreicht werden. In Eifel und Westerwald steigt das Thermometer dagegen voraussichtlich nur auf 23 Grad. Im Norden kann es vor allem in den Vormittagsstunden an einigen Orten leichten Regen geben.

Am Dienstag hingegen erwarten die DWD-Meteorologen heiter-sonniges Wetter mit Temperaturen zwischen 26 und 30 Grad. Trendprognosen zufolge bleibt es zunächst bei solch sommerlichen Temperaturen - es könnte in den Folgetagen sogar noch wärmer werden.