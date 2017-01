Warnstreiks von Geldboten: Bisher keine Engpässe bei Geldautomaten

Verschiedene Banknoten vor einem Geldautomaten. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv Foto: dpa

(Berlin (dpa)) Nach den Warnstreiks von Geldboten in Rheinland-Pfalz, im Saarland und in sieben weiteren Bundesländern sind nach Angaben des Bankendachverbands Deutsche Kreditwirtschaft bislang keine Engpässe an Geldautomaten aufgetreten.