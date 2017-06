Wechselhaft und regnerisch: Schönwetterlage nicht in Sicht

Vor allem am Mittwoch erwarten Meteorologen kräftige Gewitter mit stürmischen Böen. «Eine dauerhafte Schönwetterlage ist nicht in Sicht», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montag in Offenbach.



Dabei steigen die Temperaturen in den kommenden Tagen kaum über 20 Grad. Nachts kühlt es bis auf sechs Grad ab. Auch am Donnerstag bleibt es recht launisch - allerdings geht es mit den Temperaturen ein wenig nach oben: 17 Grad im Bergland, sonst zwischen 21 und 24 Grad.

Am Pfingstwochenende hatten sich Gewitter und Schauer über dem Land entladen. Beim Musikfestival «Rock am Ring» goss es zeitweise in Strömen. Auf dem Rhein wurde in der Nähe von Lorch ein 46 Jahre alter Kajakfahrer vom Blitz erschlagen.