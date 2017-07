Wechselhaft und viel Regen: Sommer macht sich weiter rar

Auch in den kommenden Tagen nimmt der Sommer in Rheinland-Pfalz und im Saarland eine Auszeit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bestimmen vor allem im Osten von Rheinland Pfalz dichte Bewölkung und Regenschauer am Mittwoch das Wetter. Bis Mittwochvormittag können etwa im Westerwald lokal bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter seit Wochenbeginn zusammenkommen. Im Westen und im Saarland kann es dagegen auch mal trocken bleiben. Bei Temperaturen zwischen 19 und 24 Grad ist es nicht wirklich hochsommerlich.

Auch für Donnerstag stellen die Meteorologen dichte Bewölkung und Regenschauer in Aussicht. Dabei muss vor allem in Schauernähe mit starken Windböen gerechnet werden. Am Freitag könne es trotz gelegentlicher Schauer und Gewitter auch zwischendurch trocken bleiben, hieß es beim DWD. Dabei werden Höchsttemperaturen zwischen 19 Grad im Bergland und 25 Grad in der Vorderpfalz erwartet.

Trotz des vielen Regens rechnen Experten nicht mit Hochwasser am Mittelrhein für die kommenden Tage. «Zum derzeitigen Zeitpunkt kann man noch entspannt bleiben», sagte Martin Klimmer von der Fachstelle Gewässerkunde der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Mainz am Dienstag. Die großen Flüsse führten derzeit eher Niedrigwasser. «Insofern werden wir nicht gleich in den Bereich des Hochwassers kommen, wenn es bei den vorhergesagten Regenmengen bleibt.» Seine Prognose gelte aber nur für die kommenden 48 Stunden. Längerfristige Vorhersagen seien nicht möglich.

Ähnlich wie beim Mittelrhein schätzt der Experte die Lage an den kleineren Flüssen Mosel und Lahn ein. Im Falle der Mosel sei durch den ebenfalls eher niedrigen Wasserstand noch Luft nach oben. Mit Hochwasser sei dort nicht zu rechnen, sagte Klimmer. Auch im Falle der Lahn bestehe keine Gefahr, obwohl dort der Wasserstand voraussichtlich steigen werde. Mancherorts sei das innerhalb einer Woche schon um einen Meter geschehen. «Wobei das für die Lahn noch nichts Dramatisches bedeutet.»