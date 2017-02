Vor allem Schwäne sind dem Ministerium zufolge betroffen. Im Kreis Cochem-Zell sei H5N8 bei elf Schwänen, im Rhein-Hunsrück-Kreis bei einem Schwan nachgewiesen. Eine Stallpflicht für Geflügel gilt inzwischen in 13 von 24 rheinland-pfälzischen Kreisen - also in mehr als der Hälfte. Am 22. Dezember war das Virus erstmals in Rheinland-Pfalz bei zwei Reiherenten nachgewiesen worden.