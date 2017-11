Zuvor verriet er nur, dass der Startschuss am 6. April mit Thriller-Autor Sebastian Fitzek fällt. Das Festival wird alle zwei Jahre organisiert und zog 2016 rund 12 000 Besucher an. Es ist das größte Literaturfestival in Rheinland-Pfalz und geht 2018 in seine 13. Auflage. Der Vorverkauf startet ebenfalls am Montag.