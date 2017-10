Weniger Einbrüche: aber niedrige Aufklärungsquote

Symbolfoto: Ein vermummter Einbrecher betritt eine Wohnung. Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Einbrecher sind in Rheinland-Pfalz von Januar bis September deutlich seltener in Wohnungen eingedrungen als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Wohnungseinbrüche sei um 1646 auf 3688 Fälle zurückgegangen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Mittwoch in Mainz.