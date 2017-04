Weniger Flieger starten vom Hahn in die Türkei

Die Verbindung macht nach Angaben von Hahn-Sprecherin Hanna Hammer allerdings nur einen kleinen Anteil am gesamten Passagieraufkommen aus. «Man kann aber dennoch festhalten, dass wir die sogenannte Türkei-Krise auch in diesen niedrigen Zahlen spüren.» Die Nachfrage sei gesunken, sagte die Sprecherin und verwies auf den Putschversuch und die Terroranschläge in der Türkei in den vergangenen Monaten.

In dieser Saison sollen zwölf Flüge zwischen dem Hahn und Izmir verkehren. In der Sommersaison 2015 seien es noch 14 Flüge gewesen. Dagegen sei die Nachfrage für andere Reiseziele wie Spanien, Italien und Portugal gestiegen, erklärte Hammer. Vor allem Marokko sei «für viele Reisende ein Ausgleichsland». Es sei preislich ähnlich günstig wie die Türkei, aber politisch stabiler.